Σοκ έχει προκαλέσει στην Ηράκλεια Σερρών ο θάνατος ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι το πρωί της Τετάρτης.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο νερό, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η πληροφορία ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε καλώδιο ρεύματος. Το ενδεχόμενο ο 10χρονος να υπέστη ηλεκτροπληξία παραμένει υπό διερεύνηση και αναμένεται να εξεταστεί στη νεκροψία – νεκροτομή.

Πώς εντοπίστηκε το παιδί

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 10χρονος έπαιζε στον οικισμό όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι.

Η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή νωρίς το μεσημέρι, όταν η μητέρα του ανησύχησε επειδή είχαν χαθεί τα ίχνη του και απευθύνθηκε στις Αρχές για βοήθεια.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και κατοίκους της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση εντόπισε το παιδί μέσα στο κανάλι.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας

Το αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις.

Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών και στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διενεργηθεί η νεκροψία – νεκροτομή που θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το σενάριο της ηλεκτροπληξίας

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, ιδιοκτήτης σπιτιού στον οικισμό φέρεται να είχε προχωρήσει σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο μέσα από το νερό.

Οι Αρχές εξετάζουν αν το παιδί ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα ενώ βρισκόταν στο κανάλι. Μέχρι στιγμής, το σενάριο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί και παραμένει αντικείμενο της αστυνομικής και ιατροδικαστικής έρευνας.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμη ατόμου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου

Την ίδια ώρα, η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και καταθέτει στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγωδίας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του παιδιού.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο του παιδιού, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα: πώς βρέθηκε ο 10χρονος στο κανάλι, αν υπήρχε πράγματι ηλεκτροφόρο καλώδιο μέσα στο νερό και αν ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό, ηλεκτροπληξία ή άλλο αίτιο.

Οι απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία – νεκροτομή και την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας.