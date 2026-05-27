Ο επικεφαλής του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης επεδίωξε να καθησυχάσει τους επιβάτες όσον αφορά τους φόβους τους για ελλείψεις καυσίμων αεριωθουμένων στη διάρκεια της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Θα έλεγα σαφώς σε κάθε επιβάτη: μην ανησυχείτε για την κράτησή σας αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Στέφαν Σούλτε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Handelsblatt, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ο Σούλτε πρόσθεσε ότι πιστεύει πως οι προμήθειες καυσίμου στην Ευρώπη θα παραμείνουν ασφαλείς καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Θεωρώ ότι τους επόμενους μήνες, θα έχουμε επαρκή καύσιμα αεριωθουμένων στην Ευρώπη και κατ’ επέκτασιν στη Γερμανία. Αν τα πράγματα πάνε καλά, αυτό θα ισχύει έως το τέλος του έτους», σημείωσε στις δηλώσεις του στην εφημερίδα.

Ακόμη κι αν κάποιες ελλείψεις προκύψουν σε κάποια περιοχή του κόσμου, οι επιβάτες είτε θα κάνουν νέες κρατήσεις είτε θα τους επιστραφούν τα χρήματα, συνέχισε.

«Και κατά την άποψή μου, οι ανησυχίες ότι θα αποκλειστεί (κάποιος) σε κάποιο μέρος είναι αβάσιμες. Χώρες όπως η Ινδία ή η Κίνα χειρίζονται την κατάσταση με μεγάλο επαγγελματισμό δημιουργώντας αποθέματα. Όποιο αεροπλάνο επιτραπεί να προσγειωθεί εκεί θα μπορεί επίσης να ξαναπετάξει για να φύγει», δήλωσε.

Οι ανησυχίες πηγάζουν από τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες σε καιρό ειρήνης πάνω από το 25% των καυσίμων αεριωθουμένων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη.

Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει για πιθανές δυσκολίες στις προμήθειες.