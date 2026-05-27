Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Ο Τραϊανός Δέλλας, που στάθηκε αδιάκοπα στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης, ενώ πλήθος προσώπων από τον αθλητικό χώρο βρέθηκε στο Ελληνικό για να στηρίξει τον ίδιο και την οικογένειά του στο βαρύ πένθος.

Ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός και μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004, είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να απομακρυνθεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Παρότι είχε διαγράψει σημαντική πορεία ως προπονητής σε ομάδες της Super League, από το 2024 είχε αφήσει στην άκρη κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, προκειμένου να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της συζύγου του στη δύσκολη μάχη που έδινε.

Ανάμεσα σε εκείνους που δίνουν το «παρών» ξεχωρίζουν αρκετοί από τους πρώην συμπαίκτες του Δέλλα στην εθνική ομάδα του 2004, με την οποία κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Ντέμης Νικολαΐδης, Κώστας Κατσουράνης, Τάκης Φύσσας, Γιούρκας Σεϊταρίδης, Κώστας Χαλκιάς, Μιχάλης Καψής, Άγγελος Μπασινάς και Αντώνης Νικοπολίδης.

Παράλληλα, στο Ελληνικό βρέθηκαν και αρκετές ακόμη γνωστές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, τόσο πρώην ποδοσφαιριστές όσο και προπονητές. Μεταξύ αυτών είναι οι Ντούσαν Μπάγεβιτς, Κώστας Μανωλάς, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Βασίλης Λάκης, Ίλια Ίβιτς, Λεωνίδας Βόκολος, Νίκος Κωστένογλου, Ηλίας Πουρσανίδης, Γιώργος Τζαβέλλας, Νίκος Νταμπίζας, ο πρώην συνεργάτης του Δέλλα στο προπονητικό επιτελείο Βασίλης Μπορμπόκης, ο Δημήτρης Ανάκολγου, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης.