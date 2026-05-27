Νεότερες εξελίξεις αναφορικά και με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αλλά και την απαραίτητη άδεια.

Έκλεισε και ανακοινώθηκε η εταιρεία που επελέγη να αναλάβει την περάτωση του έργου των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Πρόκειται για την εταιρεία EKTER, η οποία δεν ανήκει στο σχήμα των εταιρειών, που έχουν αναλάβει την κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το μακρινό 1959. Έχει αναλάβει πρότζεκτ και έργα που η αξία τους ξεπερνά το 1 δις ευρώ, αριθμοί 223 υπαλλήλους ενώ το εισόδημά της πρόσφατα έφτασε τα 96 εκατ. ευρώ. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εύρεση της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο θα συμπέσει χρονικά και με την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Και αυτό καθώς όπως όλα δείχνουν αλλά και με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις βρίσκεται στο τελικό της στάδιο (ώστε να βγει).