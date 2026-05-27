Σύρραξη οπαδών των 2 φιναλίστ στους δρόμους της Λειψίας πριν τον τελικό του Conference με αντιπάλους τις ομάδες των Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ένταση και επεισόδια οπαδών στη Λειψία πριν τον τελικό του Conference ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο. Μερίδα οπαδών των Άγγλων, συναντήθηκε με τους Ισπανούς σε κεντρική πλατεία της Λειψίας και αμέσως ξέσπασαν επεισόδια με την αστυνομία να επεμβαίνει για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα.

Εντάσεις υπήρξαν και πριν από αυτό το συμβάν. Και όπως είναι λογικό οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση.