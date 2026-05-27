Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών, υπογραμμίζοντας ότι ο πάγιος στόχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ παραμένει η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Τεχεράνης, οι δύο χώρες συνεχίζουν να εργάζονται μεθοδικά για να σπείρουν τη διχόνοια στο εσωτερικό του Ιράν.



Η δήλωση αυτή αποτυπώνει την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή, με το υπουργείο να προειδοποιεί για συντονισμένες προσπάθειες αποσταθεροποίησης που πλήττουν άμεσα την κρατική συνοχή.



«Ο εχθρός επιδιώκει τώρα με άλλα μέσα τον στόχο ανατροπής και διχασμού της χώρας, τον οποίο δήλωσε ανοικτά στην αρχή του πολέμου αλλά δεν κατάφερε να επιτύχει με στρατιωτική επίθεση», έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο, η οποία μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.



Η ανακοίνωση έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.



Το υπουργείο δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «εντείνουν την οικονομική πίεση», να προκαλέσουν διχασμό μεταξύ διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα και να διεξάγουν επιχειρήσεις δολιοφθοράς όπως και άλλες «τρομοκρατικές επιχειρήσεις».



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων να εισάγουν στο Ιράν, με τρόπο παράνομο και σε μεγάλη κλίμακα, όπλα, πυρομαχικά και «παράνομα μέσα επικοινωνίας» όπως τα συστήματα δορυφορικού ίντερνετ Starlink.



Το Ιράν, που δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από το Ισραήλ, το κατηγορεί εδώ και καιρό ότι διεξάγει επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και ότι δολοφονεί στρατιωτικούς, πολιτικά πρόσωπα ή επιστήμονες στο έδαφός του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.