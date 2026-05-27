Σε μια κομβική καμπή φαίνεται πως εισέρχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά από τέσσερα χρόνια σκληρών συγκρούσεων, με έναν κορυφαίο Ουκρανό στρατιωτικό να δηλώνει στο Reuters ότι το Κίεβο έχει πλέον μπροστά του ένα κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας έξι μηνών. Στόχος είναι να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο της μάχης, περιορίζοντας τη ρωσική δυναμική, ώστε να προσέλθει με ενισχυμένη θέση σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες. Αν και οι δυνάμεις της Μόσχας πέτυχαν σημαντικές εδαφικές νίκες μετά την εισβολή του 2022, οι ρυθμοί τους έχουν επιβραδυνθεί. Οι Ουκρανοί αυξάνουν τώρα την πίεση για να ανατρέψουν τα δεδομένα.



Ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι, που διοικεί το Τρίτο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας, ένα από τα εξέχοντα στρατιωτικά σώματα της χώρας, δηλώνει σε συνέντευξή του στο Reuters πως πιστεύει ότι ο στρατός της Ρωσίας είναι εξαντλημένος και ανίκανος για αποφασιστικές πολεμικές κινήσεις.



Αν ο ουκρανικός στρατός μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει την δυναμική τους επόμενους μήνες, θα μπορέσει να εξασφαλίσει την πρωτοβουλία των κινήσεων κατά μήκος της γραμμής του μετώπου και να αναγκάσει την Ρωσία να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για την κατάληψη του τελευταίου τμήματος του Ντονέτσκ, λέει.



«Πιστεύω ότι οι επόμενοι έξι έως εννέα μήνες θα είναι σημείο καμπής», δηλώνει ο ταξίαρχος Μπιλέτσκι από άγνωστη τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή του Χάρκιβ. «Πιο συγκεκριμένα, πιστεύω ότι οι επόμενοι έξι μήνες θα είναι οι πιο κρίσιμοι».



«Χρειαζόμαστε να ορίσουμε τις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε τις θέσεις μας, να καταλάβουμε ορισμένα στρατηγικά σημεία και μετά να συνομιλήσουμε με τους Ρώσους από θέση ισχύος – όχι αδυναμίας – για μία σταθερή εκεχειρία», δηλώνει ο ταξίαρχος Μπιλέτσκι, πρώην δεξιός πολιτικός που ίδρυσε το Τάγμα Αζόφ και τώρα διοικεί δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.

«Από στρατιωτικής απόψεως, είναι ρεαλιστικό».

Κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες

Οι ρωσικές επιχειρήσεις περιεπλάκησαν από την απόφαση του Ιλον Μασκ να αποκλείσει την πρόσβαση των ρωσικών δυνάμεων στο Starlink. Στο μεταξύ, το Κίεβο κλιμακώνει τις επιθέσεις μέσου βεληνεκούς με drones κατά των ρωσικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και των εφοδιαστικών γραμμών, βοηθώντας στην πραγματοποίηση επιθέσεων μακρού βεληνεκούς κατά πετρελαϊκών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος.



Κάνοντας την εκτίμηση της κατάστασης στο ουκρανικό μέτωπο, ο John Helin, του κέντρου αναλύσεων Black Bird με έδρα την Φινλανδία, συμφωνεί με τις εκτιμήσεις του Αντρίι Μπιλέτσκι ότι η εξάντληση είναι πρόβλημα για τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ η πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας δυσχεραίνεται από την έλλειψη προσωπικού.



«Φαίνεται πιθανό, σε τέσσερις – πέντε μήνες, είναι πολύ πιθανότερο οι Ρώσοι να έχουν εξαντληθεί πριν τα προβλήματα της Ουκρανίας φθάσουν σε κρίσιμο βαθμό», δηλώνει ο John Helin στο ⁠Reuters.

Χθες, το Institute for the Study of War ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου πλέον «αμφισβητούν ενεργητικά τον στατικό χαρακτήρα του πολέμου» και σύντομα θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν περιορισμένες μηχανοκίνητες επιθέσεις».

«Η Ζώνη των Οχυρών»

Οι ρωσικές δυνάμεις πιέζουν στην «Ζώνη των Οχυρών » της ανατολικής Ουκρανίας, όπου μαίνονται οι μάχες εντός της στρατηγικής σημασίας πόλης της Κοστιαντινίφκα, στο νότιο άκρο της ουκρανικής αμυντικής γραμμής, η οποία ανήκει σε ένα σύνολο ισχυρά οχυρωμένων πόλεων που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ουκρανικής άμυνας. Η κατάληψή της θα έφερνε την Ρωσία σε θέση να απειλήσει τα υπόλοιπα εδάφη του Ντονμπάς.



Ο Μπιλέτσκι, οι δυνάμεις του οποίου κρατούν περί το ένα δέκατο της γραμμής του μετώπου, δηλώνει ότι οι στρατιώτες του κρατούν σθεναρά την πτέρυγα γύρω από την πόλη Σλαβιάνσκ, στο βόρειο τμήμα της «Οχυρής Ζώνης» και αναγκάζουν την Ρωσία να κάνει κοστοβόρες και υψηλού κινδύνου κατά μέτωπο επιθέσεις.



Τέτοιου είδους επιθέσεις έχουν προκαλέσει την εξάντληση των ρωσικών δυνάμεων και βαριές απώλειες διοικητών στο πεδίο της μάχης, λέει κάνοντας λόγο επαγγελματική υποβάθμιση του στρατού της Μόσχας.



«Η έλλειψη προσωπικού δεν τους επιτρέπει πλέον να προελαύνουν όπως πριν από έναν χρόνο», λέει ο Μπιλέτσκι προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από τις πρόσφατες πολεμικές επιτυχίες , αλλά η Ουκρανία μπορεί να τις κεφαλαιοποιήσει συνεχίζοντας τις μεσαίου βεληνεκούς επιθέσεις και προχωρώντας «προσεκτικά».



Η Μόσχα «χάνει κατά κράτος» στις επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης λόγω της απαγόρευσης της χρήσης του Starlink από τον Ιλον Μασκ, λέει ο ουκρανός στρατιωτικός. Ωστόσο, δηλώνει ότι οι δύο πλευρές είναι ισόπαλες στην αναπτυσσόμενη τεχνολογία — η Ουκρανία προηγείται στα μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα (UGVs) και στα βαριά βομβαρδιστικά drones, ενώ η Ρωσία κερδίζει την κούρσα στα drones οπτικών ινών, στα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Πιθανό πρότυπο για έναν εκσυγχρονισμένο ουκρανικό στρατό, το Τρίτο Σώμα του Στρατού της Ουκρανίας του έχει τεθεί επικεφαλής των προσπαθειών μεταρρύθμισης της στρατιωτικής εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης νέας τεχνολογίας, όπως τα UGVs, ως σημαντικού μέρους της στρατηγικής του στο πεδίο της μάχης.



Οι μονάδες του Μπιλέτσκι πρωτοστατούν στην ανάπτυξη «αόρατων» drones-καμικάζι και ρομπότ οπλισμένων με πολυβόλα ή εκτοξευτές ρουκετών, ώστε να αντικαταστήσουν σημαντικό μέρος του προσωπικού του Πεζικού, με στόχο το 30% έως το 2027. Η επόμενη «επανάσταση» θα επιτρέψει στους διοικητές να πραγματοποιούν πιο «δημιουργικές» συνδυασμένες επιθετικές επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, δήλωσε ο Μπιλέτσκι.



«Αυτό θα συμβεί φέτος, και πιστεύω ότι θα δείξουμε πώς το σώμα μας αποτελεί ζωντανό παράδειγμα γι΄αυτό», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.