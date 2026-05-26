Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να είναι διατεθειμένη να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την επομένη μαζικών πληγμάτων με πυραύλους εναντίον του Κιέβου και της προειδοποίησης της Μόσχας πως οι επιχειρήσεις του είδους θα συνεχιστούν.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες και διατεθειμένες να κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν τον τερματισμό αυτού του πολέμου, κι ελπίζουμε ότι θα παρουσιαστεί η ευκαιρία κάποια δεδομένη στιγμή», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία, αφού μίλησε στο τηλέφωνο με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες πυραύλους και εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς, μερικές ημέρες μετά τη φονική επιδρομή ουκρανικών drones σε λύκειο σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τη Ρωσία.

«Κάθε φορά που βλέπετε αυτά τα μεγάλα πλήγματα από τη μια και την άλλη πλευρά υπενθυμίζεται γιατί αυτός είναι φρικτός πόλεμος (…) και πρέπει να τελειώσει», είπε.

Η Ρωσία κάλεσε χθες Δευτέρα τους ξένους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ιδίως το διπλωματικό προσωπικό, να εγκαταλείψει το Κίεβο, διότι οι ένοπλες δυνάμεις θα αρχίσουν συστηματικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κέντρων λήψης αποφάσεων» και «εταιρειών του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος», κάτι που επανέλαβε ο κ. Λαβρόφ στον ομόλογό του, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Ο κ. Ρούμπιο επισήμανε από την πλευρά του πως η Μόσχα προειδοποίησε «όλες τις πρεσβείες», όχι μόνο την αμερικανική.