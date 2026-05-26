Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν σε 30 τα χρόνια κάθειρξης μετά από καταδίκη για ισόβια άφησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την απόφαση αποφυλάκισης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

«Λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω για την απόφαση αυτή. Υπάρχει η ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου που λέει ότι τα ισόβια δεν είναι εφ’ όρου ζωής και κάθε χώρα προσαρμόζει τα όρια. Εγώ με τον νέο Ποινικό Κώδικα τα πήγα στα 25 έτη από τα 20 που τα είχαν πάει επί ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως η πολιτεία να σκεφτεί ότι μπορεί να το πάει στα 30 έτη», τόνισε, ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου «είναι μια απόφαση ενός συμβουλίου εφετών που έκρινε τα στοιχεία παρά το γεγονός ότι το πρωτοβάθμιο συμβούλιο πλημμελειοδικών είπε ότι δεν έπρεπε να βγει και παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας εφετών είπε επίσης να μη βγει ο Γιωτόπουλος στην εισήγησή του προς το συμβούλιο».

«Αμέσως, όμως, επελήφθη ο Άρειος Πάγος, ασκήθηκε αναίρεση και σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, σε λίγες ημέρες θα συγκληθεί το δικαστικό συμβούλιο» πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.