Το «πράσινο φως» για την αναίρεση της απόφασης με την οποία άνοιξε η πόρτα της φυλακής στον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17Ν, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, μετά από 24 χρόνια, άναψε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, αφού μελέτησε την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου Πειραιά, που αποφάσισε την αποφυλάκιση του 82χρονου Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, έκρινε, μεταξύ άλλων, πως δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για να αφεθεί ελεύθερος με όρους ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη.

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναμένεται να ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, η οποία αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Η αποφυλάκιση με όρους

Το δικαστικό συμβούλιο Πειραιά, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ήταν εκείνο που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση του πολύ ισοβίτη. Αρνητική ήταν και η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά στην αίτηση που είχε υποβάλει τον Οκτώβριο του 2025 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ωστόσο, ακολούθησε έφεση από τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17Ν στο βούλευμα με αποτέλεσμα, τελικά, να πετύχει την υφ’ όρον αποφυλάκισή του.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από τη φυλακή την περασμένη εβδομάδα με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και τον όρο να μην απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του. Από το 2022 ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης ελάμβανε τακτικές άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που βάρυνε στην απόφαση των δικαστών για αποφυλάκιση ήταν η προχωρημένη ηλικία και η συνολική συμπεριφορά του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή, καθώς δεν είχε υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Μάλιστα, φέρεται να απέκτησε κατά τη διάρκεια της κράτησής του μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στα μαθηματικά μέσω σπουδών σε γαλλικό πανεπιστήμιο.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, ο 82χρονος έχει εκτίσει σχεδόν το ανώτατο όριο πραγματικής έκτισης της ποινής του το οποίο ανέρχεται στα 25 έτη βάσει των διατάξεων περί εκτέλεσης ποινών. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε ότι είχε σχέση με την 17Ν και όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν.

Μετά την αποφυλάκιση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές παραμένουν, εκτίοντας τις ποινές τους, οι Δημήτρης Κουφοντίνας, Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.