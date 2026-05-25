«Η κατάρρευση των γεννήσεων είναι παγκόσμιο πρόβλημα και συνδέεται σε έναν βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες αλλά πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση όπως η Νότια Κορέα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026», στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Όπως είπε ακόμη για το δημογραφικό, «εμείς επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο για την Οικογένεια και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού για να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες.

Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος να το επιστρέψουμε σε οικογένειες με παιδιά και θα είναι 150 ευρώ ανά τέκνο ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχουμε ήδη εξαγγείλει ή εφαρμόσει».

«Αλλάζει ο τρόπος ζωής και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια την γονεϊκότητα είναι διαφορετικός. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά μέτρα τα ζευγάρια που παίρνουν αυτή την απόφαση. Το επίδομα γέννας εμείς το εφαρμόσαμε. Όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση αποφασίσαμε να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές περισσότερο για τις οικογένειες με παιδιά. Τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα».

Για τη στέγη σημείωσε: «Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή της αύξησής του έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Τα προγράμματα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Ι και ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ έδωσε την δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες και για ακόμα ένα πρόγραμμα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Για την αγορά εργασίας τόνισε ότι «η υποχρέωση που έχουμε είναι να διευρύνουμε το πρόγραμμα επιδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα».

Ο πρωθυπουργός έδωσε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ενώ ευχήθηκε να έχουμε και περισσότερους νέους παίκτες στις ομάδες μας, μιλώντας για μια άρτια διοργάνωση.

