Συγχαρητήρια έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κόμμα Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη στις βουλευτικές εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 24 Μαΐου στην Κύπρο.

«Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας», συμπληρώνει.