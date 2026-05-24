Με ανάρτησή του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, λίγη ώρα μετά τον μεγάλο τελικό.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, μέσα από μήνυμα που δημοσίευσε στο X, έκανε λόγο για μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η κορυφή της Euroleague βάφτηκε ερυθρόλευκη».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεξαγωγής μιας τόσο μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης στη χώρα.

«Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη!Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας», ανέφερε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.