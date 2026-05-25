Ένοπλη οργάνωση αυτονομιστών ανέλαβε την ευθύνη χθες, Κυριακή, 24/5 για τη βομβιστική επίθεση, με τη χρήση αυτοκινήτου παγιδευμένου με δεκάδες κιλά εκρηκτικών, εναντίον επιβατικού συρμού του περιφερειακού σιδηροδρόμου στην επαρχία Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν η οποία στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Οι πληροφορίες για τον απολογισμό των θυμάτων της ενέργειας αυτής παραμένουν συγκεχυμένες και αντιφατικές σε αυτό το στάδιο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Κουέτα, την πρωτεύουσα της επαρχίας, μίλησε στο Γερμανικό Πρακτορείο για 30 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε χθες το μεσημέρι ότι οι αρχές καταμετρούσαν τουλάχιστον 24 νεκρούς και πάνω από 50 τραυματίες.

Νωρίτερα, η πακιστανική εφημερίδα Dawn έκανε λόγο για 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες στην ηλεκτρονική της έκδοση. Ανάμεσα στα θύματα ήταν συνοριοφρουροί, σύμφωνα με τις αρχές.

Οργάνωση που ανήκει στον Στρατό Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), ο οποίος πολεμά εναντίον του κράτους διεκδικώντας την ανεξαρτησία της επαρχίας, ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ καταδίκασε απερίφραστα την «άνανδρη» επίθεση και εξέφρασε τα «συλλυπητήριά» του στις οικογένειες των θυμάτων μέσω X.

Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία της πόλης, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής κυβέρνησης.

Η κατάσταση ασφαλείας στο Πακιστάν, και ειδικά στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, επιδεινώθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Οργανώσεις Βελούχων αυτονομιστών έχουν κλιμακώσει τη δράση τους εναντίον του κράτους.

Η Μπαλουτσιστάν θεωρείται η φτωχότερη επαρχία του Πακιστάν· οι αυτονομιστές καταγγέλλουν πως ο τόπος τους λεηλατείται από τον κρατικό μηχανισμό. Κατά επίσημα δεδομένα, το 70% των κατοίκων ζει στη φτώχεια, παρά το πλούσιο σε υδρογονάνθρακες υπέδαφος, που εκμεταλλεύονται κυρίως κινεζικές εταιρείες.

Η επαρχία έγινε θέατρο θεαματικής ομηρίας από αυτονομιστές δεκάδων πολιτών που μετακινούνταν με τρένο τον Μάρτιο του 2025, η οποία έλαβε τέλος έπειτα από επιχείρηση με δεκάδες νεκρούς.

Ο BLA, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από τις αρχές του Πακιστάν και των ΗΠΑ, βάζει στο στόχαστρο ειδικά έργα υποδομής χρηματοδοτούμενα από την Κίνα, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.