Με αιχμηρό ύφος και σατιρική διάθεση σχολίασε η Νεφέλη Μεγκ τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις μέσα από το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Πλυντήριο», που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στον ΣΚΑΪ.

Η γνωστή YouTuber έστρεψε αυτή τη φορά το ενδιαφέρον της στην ανακοίνωση για την ίδρυση πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τόσο τις θέσεις που παρουσιάστηκαν όσο και την εικόνα της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκαν αποσπάσματα από δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και υποστηρικτών της πρωτοβουλίας, με τη Νεφέλη Μεγκ να παρεμβαίνει σατιρικά, λέγοντας πως «ευτυχώς υπάρχει ακόμα ελπίδα για τη δημοκρατία», για να προσθέσει στη συνέχεια πως αυτό που –κατά την ίδια– έλειπε από την παρουσίαση ήταν η αξιοπιστία.

Στο ίδιο ύφος, η παρουσιάστρια σχολίασε ότι πρόκειται για ακόμη ένα κόμμα που εμφανίζεται με υποσχέσεις και εξαγγελίες, διερωτώμενη κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το νέο εγχείρημα δεν φαίνεται να αγγίζει ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ακόμα μια φορά ιδρύεται ένα κόμμα το οποίο τάζει. Όλα ωραία ακούγονται κυρία Καρυστιανού και πάρα πολύ ρομαντικά. Μπορεί στην ουσία να γίνει κάτι απ’ αυτά; Και δυστυχώς δεν βλέπω να αγγίζεις και τους νέους. Δεν το λέω εγώ, ο Ζορό τα λέει! Όχι ο Μπαντέρας αλλά ο Ζορό της καρδιάς μας».

Η Νεφέλη Μεγκ ολοκλήρωσε το σχόλιό της ευχόμενη «καλή επιτυχία» στη Μαρία Καρυστιανού για την πολιτική της πορεία.