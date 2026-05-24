Ο Ολυμπιακός είναι με κάθε επισημότητα, πλέον, πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του, με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα να δίνει το τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος το σήκωσε ψηλά μέσα σε αποθέωση.

Ο τελικός με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πιο δύσκολος από ό,τι θα περίμεναν οι περισσότεροι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα όμως είναι για τα δύσκολα και το απέδειξε. Έχοντας απαντήσεις σε κάθε κίνηση των Ισπανών, οι Πειραιώτες επικράτησαν με 92-85, έβαψαν για 4η φορά κόκκινη την Ευρώπη και απόλαυσαν με την ψυχή τους την απονομή.

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Euroleague, ήταν αυτός που έδωσε το τρόπαιο στον Παπανικολάου και το Telecom Center Athens… απογειώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, με τους αδελφούς Αγγελόπουλους να κλέβουν την παράσταση καθώς ξέσπασαν την ώρα της απονομής, δείχνοντας πόσο πολύ ήθελαν αυτή τη νίκη, αυτή την επιτυχία, αυτόν τον θρίαμβο.