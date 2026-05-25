Τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 αναμένεται να περιοριστεί η αστάθεια του καιρού στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, στα ηπειρωτικά αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 27-30, στη Θεσσαλία από 12 έως 27-29 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 27-30, στα Επτάνησα από 15 έως 27-28 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 25-26 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου.