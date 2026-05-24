Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για τον τελικό της Euroleague με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης και η 12άδα του είναι ίδια με αυτή του ημιτελικού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο Final Four, έχοντας τερματίσει στην 1η θέση της κανονικής περιόδου και αποκλείοντας, στη συνέχεια, με 3-0 τη Μονακό στα play off.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι αποφασισμένη να κατακτήσει το τρόπαιο, είναι πιο ώριμη από ποτέ, όπως είπε ο Σάσα Βεζένκοβ, και αναχώρησε για το Telecom Center Athens, όπου θα έχει την εντυπωσιακή συμπαράσταση των οπαδών της.

Ο Ολυμπιακός είναι σε τρομερή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και ο Μπαρτζώκας δεν αλλάζει τίποτα στη 12άδα σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Οι Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι οι τρεις παίκτες που έμειναν εκτός 12άδας, η αποτελείται από τους Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστα Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ.