Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το μεσημέρι της Κυριακής τον Τύρναβο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής και έντονη ανησυχία στους παραγωγούς.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 14:00 και, παρά τη μικρή διάρκειά του, είχε ιδιαίτερη ένταση, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημαντικές ζημιές καταγράφονται σε καλλιέργειες με ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια και αμπέλια, σε μια κρίσιμη περίοδο για την παραγωγή.

Οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας, καθώς το χαλάζι χτύπησε τις δενδρώδεις καλλιέργειες και τους αμπελώνες, προκαλώντας απώλειες στην παραγωγή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του ΕΛΓΑ προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να καταγράψει το μέγεθος των ζημιών στις πληγείσες καλλιέργειες.