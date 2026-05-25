Νέα εκτίναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, παρά τις συστάσεις του υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της γενικής κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα κρατικά «φέσια» αυξήθηκαν κατά 570 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα παραμένει.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους ανήλθαν τον Μάρτιο στα 3,869 δισ. ευρώ, από 3,299 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Από το ποσό αυτό, τα 3,1 δισ. ευρώ αφορούν καθυστερούμενες πληρωμές του Δημοσίου προς ιδιώτες, αυξημένες κατά 526 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ενώ επιπλέον 766 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Στην κορυφή της λίστας με τους μεγαλύτερους οφειλέτες παραμένουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία συνεχίζουν να συσσωρεύουν χρέη προς προμηθευτές. Οι οφειλές τους έφτασαν τα 1,59 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, αυξημένες κατά 193 εκατ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες, από 1,397 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η εικόνα αποτυπώνει τη διαρκή επιδείνωση των οικονομικών υποχρεώσεων των νοσοκομείων τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρέη των νοσοκομείων από 344 εκατ. ευρώ πριν από την πανδημία, στο τέλος του 2019, εκτοξεύθηκαν σταδιακά πάνω από το 1 δισ. ευρώ, για να προσεγγίσουν πλέον τα 1,6 δισ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι οφειλές των δήμων και περιφερειών ανήλθαν στα 446 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, από 180 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας άνοδο 266 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες έφτασαν τα 668 εκατ. ευρώ, με βασική αιτία τις καθυστερήσεις στην απονομή επικουρικών συντάξεων.

Την ίδια ώρα, τα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου αύξησαν τα χρέη τους στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπουργεία εμφανίζουν συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 199 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με οφειλές 70 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Ναυτιλίας με 64 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές φόρων

Παράλληλα, αυξήθηκαν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Τον Μάρτιο ανήλθαν στα 766 εκατ. ευρώ, από 722 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Από αυτά, τα 329 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες, ενώ περίπου τα μισά συνδέονται με εκκρεμότητες δικαιολογητικών ή μη ανταπόκριση των δικαιούχων.