Η εικόνα του εργαζόμενου που θέλει να ανέβει γρήγορα την εταιρική ιεραρχία, να γίνει μάνατζερ πριν τα 30 και να χτίσει καριέρα με κάθε κόστος φαίνεται πως αρχίζει να ξεθωριάζει για τις νεότερες γενιές. Οι Gen Zs και Millennials συνεχίζουν να έχουν επαγγελματικές φιλοδοξίες, όμως πλέον αντιμετωπίζουν διαφορετικά την έννοια της επιτυχίας, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη σταθερότητα, στην ψυχική ισορροπία και στην ποιότητα ζωής.

Αυτό αποτυπώνει η νέα παγκόσμια έρευνα της Deloitte για το 2026, η οποία καταγράφει μια γενιά εργαζομένων περισσότερο ρεαλιστική, πιο επιφυλακτική απέναντι στο burnout και σαφώς πιο απαιτητική απέναντι στους εργοδότες της.

Το στεγαστικό πρόβλημα και τη διαρκή οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι νεότεροι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζονται με το υψηλό κόστος ζωής, το στεγαστικό πρόβλημα και τη διαρκή οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι νεότεροι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από έξι στους δέκα νέους στην Ελλάδα δηλώνουν ότι έχουν αναβάλει σημαντικές αποφάσεις ζωής λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το 65% των Gen Zs και το 60% των Millennials αναφέρουν ότι καθυστερούν κινήσεις όπως η δημιουργία οικογένειας, η αγορά κατοικίας, οι σπουδές ή ακόμη και η έναρξη μιας δικής τους επαγγελματικής δραστηριότητας.

Το στεγαστικό αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικότερους παράγοντες πίεσης. Το 82% των Gen Zs και το 74% των Millennials δηλώνουν ότι το κόστος κατοικίας επηρεάζει άμεσα τις επαγγελματικές επιλογές τους και τις αποφάσεις για το πού μπορούν να εργαστούν ή να ζήσουν.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ενοίκια σε πολλές περιοχές της Αθήνας αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων συνεχίζουν να αυξάνονται, απορροφώντας μεγάλο μέρος των αποδοχών των νεότερων εργαζομένων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επαγγελματική ανέλιξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον με τον ίδιο τρόπο όπως παλαιότερα. Η έρευνα δείχνει ότι οι Gen Zs και Millennials εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για ηγετικές θέσεις, ωστόσο δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την προσωπική τους ζωή ή την ψυχική τους ισορροπία για να τις αποκτήσουν.

Στην Ελλάδα, το 69% των Gen Zs και το 57% των Millennials δηλώνουν ότι θα ήθελαν κάποια στιγμή στην καριέρα τους να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Ωστόσο, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό θεωρεί αυτή τη στιγμή τις γρήγορες προαγωγές ως βασικό επαγγελματικό στόχο.

Αντίθετα, οι περισσότεροι επιλέγουν μια πιο σταδιακή επαγγελματική εξέλιξη, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην απόκτηση εμπειρίας, στη βελτίωση δεξιοτήτων και στη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η τεχνητή νοημοσύνη καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο χώρο στην καθημερινότητα των εργαζομένων

Το burnout και η πίεση που συνδέεται με τις διοικητικές θέσεις αποτελούν βασικό λόγο αυτής της αλλαγής στάσης. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες δηλώνουν ότι θεωρούν τις ηγετικές θέσεις ιδιαίτερα αγχωτικές, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για την υπερβολική ευθύνη και την απώλεια προσωπικού χρόνου.

Την ίδια ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο χώρο στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Η χρήση εργαλείων AI αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς διεθνώς, με σχεδόν τρεις στους τέσσερις νέους εργαζόμενους να δηλώνουν ότι τα χρησιμοποιούν ήδη στη δουλειά τους.

Στην Ελλάδα, το 61% των Gen Zs και το 65% των Millennials αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν εργαλεία AI στην καθημερινή εργασία τους, κυρίως για αναζήτηση πληροφοριών, υποστήριξη εργασιών, ταχύτερη εκπαίδευση και οργάνωση του χρόνου τους.

Η έρευνα δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως εργαλείο παραγωγικότητας αλλά και ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης. Πολλοί εργαζόμενοι τη χρησιμοποιούν πλέον για να αποκτούν νέες δεξιότητες, να οργανώνουν την καριέρα τους ή ακόμη και να διαχειρίζονται το εργασιακό άγχος.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι πολλές επιχειρήσεις δεν κινούνται με την ίδια ταχύτητα προσαρμογής. Μόλις το 29% των Gen Zs και το 27% των Millennials στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα εργαλεία AI που παρέχουν οι εργοδότες τους είναι επαρκή.

Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι βιώνουν ψηφιακή κόπωση λόγω της συνεχούς χρήσης εφαρμογών, ειδοποιήσεων και πολλαπλών πλατφορμών στην εργασία.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στην έρευνα είναι η ανάγκη για ουσιαστικό περιεχόμενο στην εργασία. Οι νεότερες γενιές δεν αναζητούν μόνο μισθό και επαγγελματική ασφάλεια, αλλά θέλουν να αισθάνονται ότι η δουλειά τους έχει νόημα και θετική επίδραση.

Στην Ελλάδα, το 94% των Gen Zs και το 97% των Millennials δηλώνουν ότι η αίσθηση σκοπού αποτελεί βασικό παράγοντα για την εργασιακή τους ικανοποίηση.

Η Deloitte εκτιμά ότι οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να προσαρμοστούν σε εργαζόμενους που ζητούν περισσότερη ευελιξία, καλύτερη ισορροπία, ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης και μεγαλύτερη επένδυση σε δεξιότητες και τεχνολογία.

Το μοντέλο της καριέρας με συνεχείς υπερωρίες, έντονη πίεση και γρήγορη ανέλιξη φαίνεται ότι χάνει σταδιακά έδαφος απέναντι σε μια νέα λογική, όπου η σταθερότητα και η ποιότητα ζωής αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία.