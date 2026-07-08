Το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos εγκαινίασε η Κωτσόβολος, ενισχύοντας την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη. Το νέο σημείο αποτελεί το 7ο κατάστημα της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή και εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της σε όλη τη χώρα.

Στο νέο κατάστημα οι επισκέπτες μπορούν να βρουν μια επιλεγμένες σειρές premium προϊόντων οικιακού εξοπλισμού από κορυφαία brands, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις για την αναβάθμιση του σπιτιού, με έμφαση στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Οι άνθρωποι – εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Κωτσόβολος βρίσκονται δίπλα στους επισκέπτες, παρέχοντας προσωποποιημένη καθοδήγηση και εξατομικευμένη υποστήριξη, ώστε κάθε πελάτης να μπορεί να επιλέξει τα προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του. Παράλληλα, μέσω του Plan K οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους ευέλικτες επιλογές πληρωμής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Το νέο κατάστημα διαθέτει, επίσης, υπηρεσίες που κάνουν την εξυπηρέτηση πιο άμεση και ευέλικτη. Το Quick Point δίνει τη δυνατότητα γρήγορης παραλαβής online αγορών από φυσικό σημείο, ενώ το Quick Drop παρέχει ταχύτερη παράδοση παραγγελιών, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να επιλέγουν τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στην καθημερινότητά τους.

Η έναρξη λειτουργίας του συνοδεύτηκε από τριήμερο opening party, από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου, με ειδικές προσφορές, δώρα, εκπλήξεις και θεματικές ενέργειες για τους επισκέπτες. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδια και διαδραστικές δράσεις για τους επισκέπτες, γευστικές δοκιμές από τον chef Νίκο Ντιναπόγια, καθώς και face painting για τα παιδιά,.

Με το νέο κατάστημα, η Κωτσόβολος διευρύνει το φυσικό της δίκτυο, το οποίο πλέον αριθμεί περισσότερα από 100 σημεία πανελλαδικά, συνεχίζοντας να επενδύει σε σύγχρονους χώρους λιανικής και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι και την τεχνολογία. Με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, συνεχίζει να προσφέρει την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της, ανταποκρινόμενη στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της.