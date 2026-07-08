Η Microsoft προσφέρει στους εργαζομένους της στις Ηνωμένες Πολιτείες που επηρεάζονται από το νέο κύμα απολύσεων αποζημιώσεις που φτάνουν έως και τις 39 εβδομάδες βασικού μισθού, σύμφωνα με έγγραφα των πακέτων αποχώρησης που επικαλείται το Business Insider.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά στην απόλυση περίπου 4.800 εργαζομένων, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Business Insider. Οι περικοπές εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο περιορισμού του κόστους, την ώρα που η Microsoft προγραμματίζει σημαντικές επενδύσεις, κυρίως για την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο αποζημίωσης

Το πακέτο αποχώρησης για τους εργαζομένους στις ΗΠΑ προβλέπει κατ’ ελάχιστον 60 ημέρες βασικού μισθού, διάστημα κατά το οποίο οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στη μισθοδοσία της εταιρείας. Για τους περισσότερους υπαλλήλους, η συνολική αποζημίωση μπορεί να φτάσει έως και τις 39 εβδομάδες βασικού μισθού, ανάλογα με τη θέση, την προϋπηρεσία και τα χρόνια υπηρεσίας.

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στα εσωτερικά επίπεδα 64 και χαμηλότερα θα λαμβάνουν μία εβδομάδα βασικού μισθού για κάθε έξι μήνες υπηρεσίας, ενώ όσοι βρίσκονται στα επίπεδα 65 έως 67 θα λαμβάνουν δύο εβδομάδες βασικού μισθού για κάθε έξι μήνες εργασίας. Για τα στελέχη των επιπέδων 68 και άνω προβλέπεται ξεχωριστό πρόγραμμα αποζημίωσης.

Παράλληλα, η Microsoft προσφέρει τη συνέχιση της κατοχύρωσης των μετοχικών παροχών (stock vesting) για διάστημα έξι ή δώδεκα μηνών στους εργαζομένους έως το επίπεδο 67, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους. Επιπλέον, το πακέτο περιλαμβάνει έξι μήνες πληρωμένης ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης της ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του προγράμματος COBRA για ακόμη 12 μήνες.

Παρόμοιο πακέτο με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης

Οι όροι του νέου πακέτου αποζημίωσης είναι παρόμοιοι με εκείνους που είχε προσφέρει η Microsoft νωρίτερα μέσα στο έτος στο πλαίσιο του προγράμματος Voluntary Retirement Program για εθελούσια αποχώρηση. Ωστόσο, στις τρέχουσες απολύσεις η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης είναι μικρότερη.

Οι περικοπές προσωπικού πραγματοποιούνται ενώ η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες, παρά το γεγονός ότι σχεδιάζει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 190 δισ. δολαρίων μέσα στη χρονιά, οι οποίες αφορούν κυρίως την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με μήνυμα της επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Microsoft, Έιμι Κόουλμαν, οι απολύσεις επηρεάζουν κυρίως τα τμήματα πωλήσεων και Xbox. Παράλληλα, το τμήμα Xbox σχεδιάζει να μειώσει το προσωπικό του κατά 20% έως το τέλος Ιουνίου.

Πώς συγκρίνεται η Microsoft με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς

Η μέγιστη αποζημίωση των 39 εβδομάδων βασικού μισθού που προσφέρει η Microsoft θεωρείται πιο γενναιόδωρη σε σύγκριση με εκείνη ορισμένων ανταγωνιστικών εταιρειών του κλάδου.

Η Salesforce, η οποία επίσης προχώρησε πρόσφατα σε απολύσεις, προσφέρει πακέτο αποζημίωσης που κυμαίνεται από εννέα έως 30 εβδομάδες βασικού μισθού. Από την πλευρά της, η Oracle χορηγεί στους απολυμένους εργαζομένους στις ΗΠΑ τέσσερις εβδομάδες βασικού μισθού, συν μία επιπλέον εβδομάδα για κάθε έτος εργασίας, με ανώτατο όριο τις 26 εβδομάδες.

Η Meta, τέλος, προσφέρει στους εργαζομένους που απολύει στις ΗΠΑ αποζημίωση που περιλαμβάνει 16 εβδομάδες ή τέσσερις μήνες βασικού μισθού, καθώς και δύο επιπλέον εβδομάδες για κάθε έτος συνεχούς απασχόλησης.