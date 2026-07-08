Όταν κάθε λεπτό μπορεί να κάνει τη διαφορά, η άμεση πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες αεροδιακομιδής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΕΚΑΒ, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, ως μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Hellenic Bank Association), προχώρησαν σε δωρεά συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αεροδιακομιδών ασθενών με δύο σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139, τα οποία θα επιχειρούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ifly, μία από τις πλέον εδραιωμένες εταιρείες ιδιωτικής αεροπορίας στην Ελλάδα, φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της στα Μέγαρα την τελετή παράδοσης των δύο ελικοπτέρων στο ΕΚΑΒ.

Η υλοποίηση του έργου έχει ανατεθεί στην Ένωση Εταιρειών IFLY – AK AVIATION, σε συνεργασία με την AVINCIS. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η ifly παρέχει την απαιτούμενη τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη, καθώς και τις εξειδικευμένες υποδομές της στις εγκαταστάσεις των Μεγάρων, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τις πιστοποιήσεις που διαθέτει για τη συντήρηση και υποστήριξη ελικοπτέρων τύπου AW139.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο έργο, η ifly επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να παρέχει υψηλού επιπέδου αεροπορικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τις υποδομές και την πολυετή εμπειρία της προς όφελος έργων που ενισχύουν τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, όπως το έργο των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.