Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο πλευρό των θεατών του τελικού της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.

Ο σούπερ σταρ του NBA παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση στο T-Center, εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι των «ερυθρολεύκων». Μάλιστα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του, χαρακτηρίζοντας το κλίμα ως μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες που έχει ζήσει σε Final Four.

Όπως δήλωσε, η ατμόσφαιρα στην Αθήνα ήταν «εκπληκτική» και τόνισε ότι, κατά τη γνώμη του, το Final Four θα πρέπει να φιλοξενείται κάθε χρόνο στην ελληνική πρωτεύουσα.

«Έχω πάει σε πολλά Final Four, έχω δει αρκετά, αλλά δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι σαν και αυτό. Η Euroleague πρέπει να σκεφτεί να φέρνει το Final Four κάθε χρόνο εδώ στην Αθήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει.