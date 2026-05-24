Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague και στο Telecom Center Athens βρίσκεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος αποθεώθηκε από τους οπαδούς και πήρε θέση στα court seats.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είναι δίπλα στην ομάδα μπάσκετ στις μεγάλες στιγμές της καθώς έχει βρεθεί αρκετές φορές στο ΣΕΦ είτε για ευρωπαϊκά παιχνίδια είτε σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δεν γινόταν να απουσιάζει από το Final Four.

Ο Μαρινάκης ήταν, μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους συνεργάτες του, στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και θα είναι και στον τελικό καθώς έφτασε στο Telecom Center Athens.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και πήρε θέση στα court seats για να δει από κοντά την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους.