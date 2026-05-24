Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό Ολυμπιακού με Ρεάλ Μαδρίτης, εξασφαλίζοντας από νωρίς τη θέση τους στις εξέδρες του «T-Center» και παρακολουθώντας την ατμόσφαιρα να ανεβαίνει πριν από το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε στο γήπεδο περισσότερο από μία ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, με χαλαρή αλλά προσεγμένη εμφάνιση και ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, ενώ δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους για τον μεγάλο τελικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί ως μπασκετμπολίστας στο συγκεκριμένο γήπεδο, γνωρίζοντας καλά την ένταση και τη δυναμική τέτοιων αγώνων.