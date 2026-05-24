Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η υπόθεση πατροκτονίας στο Τριάδι, με έναν 30χρονο άνδρα να συλλαμβάνεται μετά την ομολογία ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από καβγά μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν συγγενικό πρόσωπο εντόπισε νεκρό τον 67χρονο στο ημιυπόγειο της κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του θύματος αναζητούσε από το Σάββατο τον πατέρα της και αποφάσισε να μεταβεί στη μεζονέτα όπου έμενε μαζί με τον αδερφό της.

Νεκρός εντοπίστηκε εχθές το βράδυ 67χρονος, μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Τριάδι στην Θεσσαλονίκη. Δράστης ο 30χρονος γιός του που ομολόγησε στην αστυνομία πως τον σκότωσε μετά από έντονο καυγά και συνελήφθη, Κυριακή 24 Μαϊου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Μπαίνοντας στο σπίτι σύμφωνα με το thestival, βρέθηκε μπροστά σε μια αποτρόπαια εικόνα, καθώς εντόπισε τον 67χρονο νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος. Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του 30χρονου αδερφού της, ο οποίος φέρεται να κοιμόταν εκείνη την ώρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν του ανέφερε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός, εκείνος παραδέχθηκε ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας, υποστηρίζοντας πως είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για άγρια επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα κατσαβίδι, με τα περισσότερα τραύματα να εντοπίζονται στο πρόσωπο του θύματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ ο 30χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Η σορός του 67χρονου αναμένεται να μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πατέρας και γιος διέμεναν στην ίδια κατοικία, με τον 30χρονο να χρησιμοποιεί τον κύριο χώρο της μονοκατοικίας και τον 67χρονο να μένει στο υπόγειο