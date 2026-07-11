Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, ενόψει της έλευσης του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις.

Για σήμερα έχουν ακυρωθεί 917 διεθνείς πτήσεις, καθώς και όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Η κύρια σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα της Ταϊβάν θα παραμείνει σε λειτουργία, αλλά με λιγότερα δρομολόγια. Σχολεία, καταστήματα και επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά σχεδόν σε όλο το νησί.

Στην Ταϊπέι, ορισμένοι κάτοικοι αψήφησαν τον ισχυρό άνεμο και τη βροχή. «Δεν είναι κάτι σοβαρό… Λίγο πιο δυνατός αέρας», είπε ο 68χρονος Γε Μάο-χσιουνγκ που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Μετά το πέρασμά του από τα νησιά Σακισίμα της Ιαπωνίας – ένα απομονωμένο σύμπλεγμα νησιών που ανήκει στη νομαρχία της Οκινάουα – ο τυφώνας Μπάβι θα πλησιάσει τις βορειοανατολικές ακτές της Ταϊβάν και ακολούθως θα κατευθυνθεί προς την ηπειρωτική Κίνα, όπου την Κυριακή προβλέπεται να πλήξει την Γουεντζόου, μια πόλη 10 εκατομμυρίων κατοίκων.