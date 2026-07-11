Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, όπου ένας ένοπλος άνδρας έχει κρατήσει ως όμηρο μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, η ομηρεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα). «Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», δήλωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. «Καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ώρα», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας.