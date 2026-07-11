Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός και ο συνοδηγός του ΙΧ υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Εξαιτίας του ατυχήματος, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, καθώς έχουν κλείσει η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο.