Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, με τουλάχιστον πέντε να καταγράφονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ βρισκόταν σε ισχύ προειδοποίηση για ρωσική πυραυλική επίθεση. Την πληροφορία μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην πόλη.

Οι σειρήνες ήχησαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του AFP.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.