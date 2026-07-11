Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη ένα περιστατικό άφιξης μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Συνολικά 43 άτομα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, από τους 43 ανθρώπους που έφτασαν στην περιοχή, οι 27 είναι υπήκοοι Σουδάν, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, ενώ οι υπόλοιποι 16 προέρχονται από το Μπαγκλαντές.

Η αποβίβαση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και όλοι οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και καταγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πριν μεταφερθούν στον χώρο του πρώην «ψυγείου», όπου φιλοξενούνται προσωρινά οι νεοαφιχθέντες μετανάστες.