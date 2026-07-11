Ολονύχτια μάχη, η οποία συνεχίζεται και το πρωί του Σαββάτου, δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ώστε να τιθασεύσουν την πυρκαγιά που κατακαίει εύφλεκτα υλικά στους χώρους επιχείρησης ανακύκλωσης έξω από το Ομορφοχώρι Λάρισας.

Πυκνοί καπνοί υψώνονται σχεδόν σε όλη την πόλη της Λάρισας.

Στο πεδίο έχουν αναπτυχθεί ενισχυμένες δυνάμεις από τη Λάρισα, όμορους νομούς και τη Λαμία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 οχήματα της Πυροσβεστικής, περισσότεροι από 60 πυροσβέστες, τέσσερις δημοτικές υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα.

Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής βγήκαν βγει στους δρόμους ανήσυχοι, παρακολουθώντας την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, στις 22:46 ενεργοποιήθηκε το 112, εκπέμποντας επείγον μήνυμα προς τους πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν για το συμβάν και να λάβουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

​Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, το οποίο θα αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν το συμβάν.

Δεν απειλείται το Ομορφοχώρι

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το Ομορφοχώρι, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Λάρισα, αλλά και από γειτονικούς νομούς και τη Λαμία.

Καταγγελίες για εμπρησμό από το περιβάλλον των ιδιοκτητών

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο εμπρησμού εξετάζεται μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης.

Συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη ανέφεραν ότι εκτιμούν πως η φωτιά προκλήθηκε από εμπρηστική ενέργεια, ενώ υποστήριξαν ότι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς διέμεναν σε οικίσκο εντός του χώρου της επιχείρησης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που να επιβεβαιώνει τα συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.