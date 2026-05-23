Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, με τη στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, να προχωρά σε αποκαλύψεις σχετικά με τα πρόσωπα που στηρίζουν το κίνημα από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής του.

Μιλώντας για την εκδήλωση παρουσίασης του πολιτικού φορέα στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Γρατσία υποστήριξε ότι ανάμεσα στους υποστηρικτές του κινήματος βρίσκονται γονείς θυμάτων αλλά και τραυματίες της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι μάλιστα υπέγραψαν ως ιδρυτικά μέλη από την πρώτη ημέρα συλλογής υπογραφών.

«Υπάρχουν γονείς και τραυματίες που στηρίζουν το κίνημα»

Απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την απουσία συγγενών θυμάτων από την εκδήλωση παρουσίασης, η κ. Γρατσία ανέφερε ότι υπάρχουν γονείς θυμάτων και τραυματίες από το δυστύχημα των Τεμπών που στηρίζουν ενεργά το εγχείρημα και έχουν ήδη προσυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον κ. Χατζηχαραλάμπους και τη σύζυγό του, οι οποίοι, όπως είπε, ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που υπέγραψαν ως ιδρυτικά μέλη.

Τι απάντησε για την κριτική στο νέο πολιτικό φορέα

Η συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί ουσιαστική κριτική στις θέσεις της ιδρυτικής διακήρυξης, κάνοντας λόγο για απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και έλλειψη επιχειρημάτων από τους επικριτές του κινήματος. Σύμφωνα με την ίδια, η διακήρυξη περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και προτάσεις για ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στη λογοδοσία των πολιτικών προσώπων.

Ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην εκδήλωση

Αναφερόμενη στην πρώτη μεγάλη δημόσια παρουσίαση του κινήματος στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Γρατσία εμφανίστηκε ικανοποιημένη από την προσέλευση του κόσμου, τονίζοντας ότι το ενδιαφέρον των πολιτών ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες των διοργανωτών. Όπως υποστήριξε, η συμμετοχή των πολιτών έστειλε μήνυμα στήριξης προς το νέο πολιτικό εγχείρημα που έχει ως κεντρικό πρόσωπο τη Μαρία Καρυστιανού.