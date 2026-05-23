Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, με πρωταγωνιστή τον 42χρονο κακοποιό γνωστό με το προσωνύμιο «Τίτι».

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο βαρυποινίτης να προετοίμαζε νέο χτύπημα, καθώς ο οπλισμός που βρέθηκε στην κατοχή του προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Ο 42χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αστυνομικών έξω από νυχτερινό κατάστημα της περιοχής. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες θαμώνες, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν τυχαίο έλεγχο αναγνώρισαν τον άνδρα ως άτομο ιδιαίτερα επικίνδυνο και επιχείρησαν να τον ελέγξουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 42χρονος αντέδρασε έντονα, αρνούμενος να συμμορφωθεί, ενώ φέρεται να απείλησε τους αστυνομικούς προτάσσοντας όπλο.

Ο τραυματισμός και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ένας εξ αυτών έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον στο αυτί και στο κρανίο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 42χρονο στο Αττικόν Νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω του

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές στον εξοπλισμό που είχε μαζί του ο 42χρονος αλβανικής καταγωγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο πιστόλια, ένα περίστροφο, 32 σφαίρες στον γεμιστήρα καθώς και έξι χειροβομβίδες.

Η ύπαρξη των εκρηκτικών προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του ΤΕΕΜ, προκειμένου να διασφαλιστεί η περιοχή και να εξουδετερωθούν τα επικίνδυνα αντικείμενα.

Για περισσότερες από τρεις ώρες, η περιοχή στο Μικρολίμανο παρέμεινε αποκλεισμένη, ενώ οι ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς ελέγχους.

Οι φόβοι για νέο «χτύπημα»

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο «Τίτι» πιθανόν σχεδίαζε κάποια επίθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί ποιος θα μπορούσε να είναι ο στόχος ή ποια ήταν τα κίνητρά του.

Παράλληλα, οι ερευνητές αναζητούν συνεργούς, πιθανούς χώρους διαμονής και επιπλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τα σχέδιά του. Το αυτοκίνητο του 42χρονου, που βρέθηκε στο σημείο, απομακρύνθηκε με γερανό ώστε να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του «Τίτι»

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνική Αστυνομία, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 42χρονος απασχολεί τις ελληνικές Αρχές ήδη από το 1995 για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Σε βάρος του υπάρχουν κατηγορίες για ανθρωποκτονίες, απόπειρες δολοφονίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αρπαγή και ομηρία αστυνομικού, βιασμό, ληστείες και κλοπές.

Παράλληλα, εκκρεμούσαν εις βάρος του ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατ’ εξακολούθηση, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση κατά της Αρχής, παράνομη οπλοφορία και χρήση όπλων.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει έντονα τις Αρχές και το 2019, όταν απέδρασε από το Μεταγωγών κρατώντας όμηρο μία αστυνομικό.

Αργότερα συνελήφθη ξανά και μεταφέρθηκε σε φυλακές της Αλβανία, από τις οποίες κατάφερε να αποδράσει εκ νέου το 2026, επιστρέφοντας παράνομα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, οι ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας ξεπερνούν συνολικά τα 73 χρόνια.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα στην οποία συμμετείχε, ενώ εκτιμάται πως είχε εμπλοκή σε περισσότερες από 70 ένοπλες ληστείες.