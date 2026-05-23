Πολύ κοντά στην αποχώρησή του από την Βαλένθια είναι ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος σύμφωνα με τους Ισπανούς δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, καθώς έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό!

Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo» οι Πειραιώτες είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών με τον 22χρονο Δομινικανό γκαρντ και θεωρείται πλέον πιθανό να τον εντάξουν στο ρόστερ τους για τη νέα σεζόν.

Ο γκαρντ της Βαλένθια έκανε εντυπωσιακή σεζόν, κατακτώντας τον τίτλο του Rising Star στη Euroleague, είχε δεχθεί δελεαστική πρόταση ανανέωσης, με απολαβές δύο εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη σεζόν και 2,2 εκατομμύρια ευρώ για το 2027-28, διατηρώντας τη συμφωνία έως το 2028 και αυξάνοντας τη ρήτρα αποδέσμευσής του στα δύο εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο όλα δείχνουν πως προτιμά το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Για τον Μοντέρο ενδιαφέρθηκαν επίσης η Μπαρτσελόνα, η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Dubai BC και ο Παναθηναϊκός, όμως η προοπτική του Ολυμπιακού είναι αυτή που τον έχει πείσει περισσότερο.

Τέλος, πάντα σύμφωνα με τους Ισπανούς, το NBA παραμένει στόχος για το μέλλον, χωρίς όμως να αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον παίκτη.