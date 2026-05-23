Ανάρτηση για τη μνήμη του σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατό του εν ώρα καθήκοντος.
Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός αναφέρει: «Το χαμόγελό του, ντυμένος Ίκαρος, θα μας φωτίζει για πάντα. Έτσι θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμούμε. Πιστός στο καθήκον, έδωσε και τη ζωή του για την Ελλάδα».
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογραμμίζει ακόμη ότι «η ψυχή και το σθένος του αποτελούν παράδειγμα για τις νεότερες γενιές» και καταλήγει: «Και αυτό δεν θα αλλάξει, όσα χρόνια και αν περάσουν. Αθάνατος».
Κωνσταντίνος Ηλιάκης.— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) May 23, 2026
