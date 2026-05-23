Αναστάτωση προκάλεσε στη Χαβάη ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) κοντά στην περιοχή Χοναουνάου-Ναπούπου, στο Μεγάλο Νησί. Οι αρμόδιες αρχές και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη δραστηριότητα του ηφαιστείου Κιλαουέα.

Το συγκεκριμένο ηφαίστειο είναι ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο και βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης. Το ηφαίστειο σημειώνει περιοδικά εκρήξεις από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Σε ενημέρωση που εκδόθηκε νωρίτερα χθες (τοπική ώρα), το παρατηρητήριο ηφαιστείων της Χαβάης (HVO) ανακοίνωσε ότι με βάση τα μοντέλα προβλέψεων η επόμενη έκρηξη εκτιμάται ότι θα συμβεί κάποια στιγμή μεταξύ 24 και 27 Μαΐου.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στα νησιά της Χαβάης, του Μάουι και του Οάχου και είχε εστιακό βάθος περίπου 23 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Δεν αναμένεται τσουνάμι λόγω του σεισμού, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού και δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για ζημιές ή θύματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.