Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παλέψει μέχρι το τέλος για την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague στον τελικό απέναντι σε έναν σούπερ σκληρό αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Σέρτζιο Σκαριόλο.

Ο προπονητής των Ισπανών, στην συνέντευξη Τύπου, αφού έκανε έναν απολογισμό, αναφέρθηκε στις απουσίες που θα έχει η ομάδα του, αλλά και στην επόμενη μέρα είτε έρθει, είτε δεν έρθει το τρόπαιο για την Ρεάλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά ακόμη πεινασμένοι. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος και ο καλύτερος μαζί, όπως το βλέπει κανείς. Είμαστε εδώ γιατί εξελισσόμαστε σαν ομάδα όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει απόλυτα που είναι εδώ, πήρε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και ξέρουμε ότι θα είναι ένας σούπερ σκληρός αντίπαλος. Εμείς όμως θέλουμε να παλέψουμε ως το τέλος.

Οι ημιτελικοί και οι τελικοί είναι το ίδιο, έχεις λίγο χρόνο να προετοιμαστείς τακτικά και πνευματικά. Πρέπει να είσαι αποτελεσματικός, να επιλέξεις να εστιάσεις στα σημαντικά κομμάτια. Θα πρέπει οι παίκτες σου να μην κατακλυστούν από πληροφορίες, αλλά και να είναι έτοιμοι. Είναι κάτι που περνάω εδώ και χρόνια, σχεδόν κάθε χρόνο.

Πιστεύω πως η ικανότητα να προσαρμόζεσαι στις ατυχίες είναι σημαντική. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι, χρειάζεται ευελιξία, να προσαρμοστείς γρήγορα σε κάποιες συνθήκες. Δεν μπορούμε σε μια μέρα να προετοιμάσουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση στην ομάδα μας και στη δουλειά μας. Είμαστε στον τελικό και χρειάζεται αυτοπεποίθηση και ηρεμία. Ξέρω τους παίκτες μου και θα είμαι έκπληκτος αν δεν βρούμε τρόπο να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για τους τραυματίες ανέφερε: «Δεν έχω ακόμη νεότερα για τον Γκαρούμπα. Κάνει εξετάσεις, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Φαίνεται ένας σοβαρός τραυματισμός. Όταν έχουμε επίσημη ενημέρωση, θα τη μάθετε. Είμαστε στενοχωρημένοι για τον Γκαρούμπα και τα άλλα παιδιά, γιατί όταν δουλεύεις όλη τη χρονιά και χάνεις το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Είναι δίπλα μας και τους βλέπουμε πώς είναι. Δεν θέλω να θυματοποιούμαστε, δεν είναι αυτό το DNA μας, δεν μας ταιριάζει αυτό» και συνέχισε:

«Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να αξιοποιήσουμε τα όπλα μας, να παίξουμε τα χαρτιά μας και να σεβαστούμε τη δύναμη του αντιπάλου μας και την ατμόσφαιρα. Πρέπει να εστιάσουμε στις πιθανότητές μας και στην ευκαιρία μας. Δεν παίζεις κάθε χρόνο σε τελικό Euroleague ακόμη κι αν είσαι σπουδαία ομάδα, σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος προπονητής. Αν είσαι ανταγωνιστικός, έχεις ευκαιρία. Δεν θες να σπαταλήσεις την ευκαιρία και θα την σπαταλήσεις μόνο αν δεν είσαι ανταγωνιστικός.

Όταν η Ρεάλ με κάλεσε να αναλάβω, ένιωσα ότι ήταν αυτό που περίμενα σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου. Είχα επιτέλους μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει την Euroleague. Είναι μια διαφορετική διοργάνωση. Είναι το μεγαλύτερο κίνητρο, η μεγαλύτερη πρόκληση και είμαι πολύ χαρούμενος με τη σεζόν που κάναμε. Η ομάδα νιώθει καλά, έχει εξελιχθεί και έχουμε κοινές αρχές που θεωρούμε πως ταιριάζουν σε μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί. Δεν βλέπω σημαντικές διαφορές σε σχέση με άλλες εμπειρίες που είχα στη δουλειά μου.

Προφανώς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν κερδίσουμε, δεν θα είμαστε losers αν χάσουμε, γιατί μόνο μία ομάδα κερδίζει και άλλες 18 ήδη θα ήθελαν να είναι τώρα στη θέση μας. Το θέμα είναι να δίνεις το 100% γνωρίζοντας πως δεν έχεις τηλεχειριστήριο. Δεν είναι όλα στον έλεγχό σου. Τη Δευτέρα, ό,τι και να γίνει, ο ήλιος θα ανατείλει. Τέτοιες ευκαιρίες δεν έχεις καθημερινά και πρέπει να βγεις από το γήπεδο με την πεποίθηση πως έδωσες το 100%. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα του δώσεις το χέρι, αν είσαι καλύτερος, θα σου δώσει το χέρι. Η Ρεάλ δεν σταματά εδώ

Η ατμόσφαιρα θα είναι προφανώς υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι ένας παράγοντας που δεν ξέρεις από πριν πώς θα λειτουργήσει. Μπορεί να φέρει τρόμο στον αντίπαλο ή να σου δώσει έξτρα πίεση. Εμείς εστιάζουμε στο μπάσκετ και έχουμε πολλή δουλειά σε αυτή την προετοιμασία».