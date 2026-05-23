Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης το τρόπαιο της Euroleague στον αυριανό μεγάλο τελικό στο «Telekom Center» με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πιστεύει πως η ομάδα του είναι έτοιμη.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε στην συνέντευξη Τύπου την παραμονή του τελικού και αναφέρθηκε τόσο στην ομάδα του και σε όλη την προσπάθεια που έχει κάνει, όσο και στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Υπάρχουν στιγμές στις καριέρες μας που είναι ανεκτίμητες. Μια από αυτές είναι να παίζεις σε έναν τελικό, ειδικά απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ. Θα είναι μια μεγάλη μάχη. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι, έχουμε μια μέρα να προετοιμάσουμε το σώμα και το μυαλό μας και να κάνουμε τακτικές προσαρμογές».

Για τα προβλήματα της Ρεάλ στις θέσεις των ψηλών και αν η ομάδα του είναι το φαβορί: «Δεν χαίρομαι ποτέ όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Η Ρεάλ θα στερηθεί τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ στην τελική ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα κρίνει το ματς.

Ο Σέρτζιο είμαι σίγουρος πως θα ετοιμάσει κάτι για να καλύψει τις απουσίες, όπως κάποια ζώνη. Είναι έξυπνος και έμπειρος αρκετά για να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του. Δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση εύκολο παιχνίδι. Μην περιμένετε να πω ότι είμαστε το φαβορί. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, το ίδιο και η Ρεάλ και αυτό πηγάζει από την ποιότητα και την εμπειρία».

Για το αν κοιμήθηκε ήρεμος το βράδυ: «Ναι, κοιμήθηκα. Περίπου εξίμισι ώρες».

Για τη συναυλία των Iron Maiden και αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε ένα ματς με υψηλότερο σκορ: «Θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορέσω να πάω. Δεν ξέρεις ποτέ ένα ματς πώς μπορεί να εξελιχθεί. Όλοι λέγατε πως παίζει η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα στον ημιτελικό, αλλά θεωρώ πως η άμυνά μας ήταν κομβική για να κερδίσουμε.

Το ματς πήγε σε χαμηλό τέμπο. Ακόμη κι αν παίξουν δύο επιθετικές ομάδες δεν θα λήξει το ματς σίγουρα 100-100. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, πώς θα διαχειριστούν την πίεση οι παίκτες. Πιστεύω πως είμαστε ευέλικτοι σε διαφορετικά είδη μπάσκετ, το κάναμε μέσα στη χρονιά ακόμη και σε ματς που είχαμε απουσίες. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσεις στο στρες και πώς θα παίξεις το παιχνίδι».

Για το πόσο διαφορετικός είναι από το 2013, που πήρε την Euroleague: «Είμαι όσο διαφορετικός είμαστε όλοι μας μετά από τόσα χρόνια. Δραματικών ηττών και όλων των άλλων. Το θέμα είναι πώς αξιοποιείς το κάθε πράγμα, αν καταθλίβεσαι ή οτιδήποτε άλλο. Η εμπειρία είναι σημαντική. Το μόνο κοινό με το 2013 είναι ότι οι αντίπαλοι είναι ίδιοι, αλλά βλέπω την ίδια δίψα και την ίδια συγκέντρωση στο πώς θα εκτελέσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε νικητές».

Για το αν η Ρεάλ είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα όταν είναι αουτσάιντερ: «Η Ρεάλ είναι συνήθως το φαβορί, σπάνια είναι το αουτσάιντερ. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά».

Για το πόσο δύσκολο είναι να ετοιμάσει την ομάδα του για ένα ματς που κρίνει επιτυχία ή αποτυχία και το αν θεωρεί πως ήρθε η ώρα να δούμε σειρές αγώνων: «Η προετοιμασία δεν είναι μόνο η 24ωρη, η ομάδα χτίζεται όλη τη χρονιά. Αν πρέπει να κάνεις κάποιες προσαρμογές έχεις μόνο μια μέρα. Αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να στηριχτείς στις αρχές σου, που σε έφεραν ως εδώ. Φυσικά υπάρχει ατομικό και ομαδικό σκάουτινγκ.

Όλοι λέμε τι πιστεύουμε με βάση τι μας συμφέρει. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός ως πρώτος στην κανονική περίοδο στα τρία από τα τέσσερα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να αποδείξει την ανωτερότητά του σε σειρά αγώνων. Σε ένα ματς μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις. Αυτή είναι η ομορφιά του Final 4, ίσως είναι το πιο σημαντικό διήμερο στο παγκόσμιο μπάσκετ. Χρειάζεσαι και τις συγκυρίες, μομέντουμ, τύχη και υγεία».

Για την πίεση και πώς την αντιμετωπίζουν οι προπονητές: «Προσπαθώ να αποκλείσω τους θορύβους. Δεν απαντώ στα τηλέφωνα και ζητώ συγνώμη. Δεν είμαι αλαζόνας, αλλά πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου.

Δεν κοιτάζω τα social media, δεν διαβάζω καν άρθρα, προσπαθώ να είμαι στον κύκλο μου με τους συνεργάτες μου και τους παίκτες. Ό,τι και να γίνει αύριο, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ δεν τελειώνουν αύριο. Ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμη πιο δυνατός τα επόμενα χρόνια, είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Ας ζήσουμε τη στιγμή».