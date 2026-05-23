Ο Τόμας Γουόκαπ μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Φενέρμπαχτσε μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η δουλειά για τους Πειραιώτες δεν έχει τελειώσει.

Συγκεκριμένα, είπε ο Αμερικανός γκαρντ στο «OlympiacosBC TV»: «Δεν ήταν μια εύκολη νίκη. Υποφέραμε για να πάρουμε τη νίκη. Το σκορ λέει κάτι, όμως, δουλέψαμε για να χτίσουμε αυτή τη διαφορά. Παίξαμε με αυτοθυσία, παίξαμε με σκληράδα, είχαμε απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε κατοχή. Οπότε το ματς δεν ήταν εύκολο. Παλέψαμε για αυτό το αποτέλεσμα».

Για τον τελικό ανέφερε: «Η αποστολή μας φυσικά και δεν έχει επιτευχθεί. Έχουμε άλλα σαράντα λεπτά και σε αυτό έχουμε επικεντρωθεί τώρα. Κάναμε μια καλή εμφάνιση, ειδικά στην άμυνα και τώρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Και αν τα καταφέρουμε την Κυριακή, τότε θα έχει τελειώσει η δουλειά».

Ερωτηθείς για το ποια ομάδα μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό, απάντησε: «Μόνο ο Ολυμπιακός».