Αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα Axios και CBS News, κάνουν λόγο για προετοιμασίες της Ουάσιγκτον σχετικά με πιθανό νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η αλλαγή στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο, έχει τροφοδοτήσει εκτιμήσεις περί ενδεχόμενης κλιμάκωσης και πιθανής επανεκκίνησης στρατιωτικών επιχειρήσεων απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο σαββατοκύριακο.

Χθες Παρασκευή το πρωί, ο ρεπουμπλικάνος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios.

Δεν είχε ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση ως χθες βράδυ, διευκρίνισε το CBS.

Χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιου του κι ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποιο από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το σαββατοκύριακο, λόγω «κυβερνητικών υποθέσεων».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε όταν του ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι πληροφορίες αυτές βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθώς η αναζήτηση διπλωματικής λύσης συνεχίζεται. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, έφθασε χθες στην ιρανική πρωτεύουσα για συνομιλίες.

Αφότου κηρύχτηκε εύθραυστη κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εναλλάσσει καυτό και παγωμένο όσον αφορά το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Έχει απειλήσει πολλές φορές πως θα διατάξει τον στρατό του να συνεχίσει τη δράση του, χωρίς να δώσει συνέχεια μέχρι τώρα.