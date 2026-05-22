Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι το βράδυ της Παρασκευής οι ένοπλες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν πέντε αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Καταγράφτηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην περιοχή της Ναμπί Σράιτζ, κοντά στο χωριό Μπριτάλ, μετέδωσε ανταποκριτής του ANI στην Μπααλμπέκ.

Η περιοχή αυτή σπανίως γίνεται στόχος ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών–που συνεχίζονται σε διάφορες άλλες περιοχές του Λιβάνου–αφότου θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ, τη 17η Απριλίου, κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.