Οι «Διάλογοι στο Σκοτάδι» επιστρέφουν «Μεταξύ σοβαρού και αστείου» και ρίχνουν την αυλαία της φετινής σεζόν, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με μια συνάντηση αφιερωμένη στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο χιούμορ και τη σοβαρότητα – εκεί όπου η σάτιρα γίνεται εργαλείο αλήθειας και η κωμωδία τόπος ελευθερίας και έκφρασης των σοβαρότερων καταστάσεων.

Ο δημιουργός και stand-up comedian Διονύσης Ατζαράκης και ο ηθοποιός και performer Θανάσης Αλευράς συναντιούνται στο απόλυτο σκοτάδι και συνομιλούν με τον Βαγγέλη Αυγουλά και το κοινό για τον ρόλο του χιούμορ στον δημόσιο λόγο, τη θέση της σάτιρας στην κοινωνική κριτική και την ευθύνη του καλλιτέχνη να εκθέτει, να σχολιάζει και να αφουγκράζεται.

Στους «Διάλογοι στο Σκοτάδι», η εικόνα απουσιάζει. Η φωνή, η πρόθεση και το συναίσθημα μένουν γυμνά. Το κοινό συμμετέχει ενεργά με ερωτήσεις και παρεμβάσεις, συνδιαμορφώνοντας έναν χώρο όπου η επικοινωνία γίνεται ουσιαστική και απελευθερωμένη από το βλέμμα. Το σκοτάδι καταργεί ρόλους και βεβαιότητες, επιτρέποντας μια βαθύτερη συνάντηση, πέρα από στερεότυπα και ιδεοληψίες.

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 – 21:00

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η σκέψη πίσω από τη βραδιά

Η φράση «μεταξύ σοβαρού και αστείου» περιγράφει εκείνη τη λεπτή περιοχή όπου το χιούμορ αποκαλύπτει αλήθειες που συχνά μένουν άρρητες. Όταν αστειευόμαστε σοβαρολογώντας, η κωμωδία αποκτά δύναμη σχολιασμού, ευθύνης και απελευθέρωσης. Στο σκοτάδι, αυτή η απόσταση γίνεται ακόμη πιο ευκρινής – σαν να φωτίζονται οι προθέσεις πίσω από τις λέξεις. Μολαταύτα, υπάρχουν γκρίζες ζώνες και θέματα προς συζήτηση που θα καλυφθούν στην προσπάθεια μας να ρίξουμε φως πίσω από το παραπέτασμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Θεματικοί άξονες της συζήτησης

1.Χιούμορ, σάτιρα και κοινωνική κριτική

Ο κωμικός ως παρατηρητής και σχολιαστής της κοινωνίας

Η σάτιρα ως εργαλείο ανάδειξης κοινωνικών και πολιτικών αντιφάσεων

Πώς το αστείο φωτίζει αδικίες και ανισότητες

2.Η ευθύνη του δημόσιου λόγου από δημόσια πρόσωπα

Τι ευθύνη έχει ο καλλιτέχνης όταν μιλά;

Πρέπει να είναι «ασπίλωτος» για να ασκεί κριτική;

Πότε το χιούμορ μετατρέπεται σε πολιτική πράξη;

Η πρόθεση, η πρόκληση και η επίδραση του λόγου

3.Αυτοσαρκασμός και λεπτή ειρωνεία: η έκθεση του δημιουργού

Ο αυτοσαρκασμός ως πράξη δύναμης και όχι άμυνας

Η αυθεντικότητα που χτίζεται όταν ο δημιουργός εκθέτει τον εαυτό του

Ο μοναδικός κώδικας επικοινωνίας που επιτρέπει το χιούμορ

4.Η κωμωδία ως φωνή όσων δεν ακούγονται

Ο κωμικός ως δίαυλος μειονοτήτων και «αθέατων» κοινωνικών ομάδων

Η αθέλητη ανάληψη του ρόλου του εκπροσώπου

Πώς το αστείο δημιουργεί χώρο για εμπειρίες αποκλεισμού και διαφορετικότητας

5.Τα όρια της σάτιρας – ποιος τα θέτει;

Το σημείο όπου η σάτιρα μπορεί να προσβάλει

Η «καλή πρόθεση» και το πραγματικό αποτέλεσμα

Υπάρχουν θέματα εκτός ορίων;

Ο ρόλος του κοινού, του καλλιτέχνη και της κοινωνίας στη χάραξη των ορίων

Συνομιλούν

Διονύσης Ατζαράκης

Stand-up comedian, δημιουργός και σεναριογράφος, με ιδιαίτερη ματιά πάνω στην καθημερινότητα και την κοινωνική συμπεριφορά.

Θανάσης Αλευράς

Ηθοποιός και performer, με έντονη θεατρικότητα, κοινωνική ευαισθησία και βαθιά γνώση της ανθρώπινης έκθεσης στη σκηνή.

Βαγγέλης Αυγουλάς

Δικηγόρος, ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια». Συντονίζει τους Διαλόγους στο Σκοτάδι δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων.

Κοινωνικός σκοπός

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί μαθητές σε όλη την Ελλάδα για την αναπηρία, την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη.