Τραγικό επίλογο είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοούνταν από τον περασμένο Δεκέμβριο στην Κρήτη.

Η σορός του ειδικευόμενου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές, στον Αποκόρωνα Χανίων, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας, όπως αναφέρει και το patris.gr καθώς στο σημείο φέρεται να βρέθηκαν στοιχεία που παραπέμπουν σε θηλιά από λεπτό καλώδιο γύρω από τον λαιμό του 33χρονου.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση

Παρά το γεγονός ότι η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να οδηγηθούν σχεδόν άμεσα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο γιατρό.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν προσωπικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο σημείο, αλλά και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, τα οποία βρέθηκαν δίπλα στη σορό. Το όχημά του είχε εντοπιστεί σε κοντινή απόσταση, κοντά στο χωριό Φρες. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση της σορού.

Τη νεκροψία – νεκροτομή έχει αναλάβει ο ιατροδικαστής Κρήτης, Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών της υπόθεσης.

Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, ανέφερε ότι η μορφολογία της περιοχής και η εξαιρετικά πυκνή βλάστηση δυσχέραναν σημαντικά τις έρευνες όλους αυτούς τους μήνες.

Όπως σημειώνεται, ακόμη και μετά την υπόδειξη του σημείου από τον κτηνοτρόφο που εντόπισε τη σορό, η πρόσβαση παρέμενε ιδιαίτερα δύσκολη.

Αυτό φαίνεται να εξηγεί γιατί οι διασωστικές ομάδες, οι εθελοντές και οι άνδρες της ΕΜΑΚ δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τον 33χρονο νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες, επιχείρηση εστίασης αλλά και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, όπου είχε πραγματοποιηθεί λειτουργία πριν από λίγες ημέρες.

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κρήτης, με τις έρευνες να διαρκούν για περισσότερο από έξι μήνες μέχρι τον τραγικό εντοπισμό του.