Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 22/5 ότι σκότωσε δύο άνδρες στον νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Οι «ένοπλοι κινούνταν κατά τρόπο ύποπτο μερικές εκατοντάδες μέτρα από την ισραηλινή επικράτεια», ανέφερε μέσω Telegram.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τη 17η Απριλίου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να δρα στον Λίβανο, όπου λέει πως πολεμά το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Από την πλευρά του, το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι τέσσερα μέλη του υγειονομικού προσωπικού έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό πλήγμα στην κοινότητα Χαναουίγια, κοντά στην Τύρο.

Στους βομβαρδισμούς και στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού από τη 2η Μαρτίου, όταν ξανάρχισε ο πόλεμος Ισραήλ-Χεζμπολάχ, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3.089 άνθρωποι στη χώρα αυτή, ανάμεσά τους 116 διασώστες ή μέλη του υγειονομικού προσωπικού, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό, που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη–πριν από τον νυχτερινό βομβαρδισμό.

Στην άλλη πλευρά, το Ισραήλ καταμετρά 22 θανάτους στις τάξεις του στρατού, κατά επίσημα δεδομένα.