Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε το απόγευμα περιοχές των νομών Φθιώτιδας και Τρικάλων, με τα πιο έντονα φαινόμενα να καταγράφονται στον Δήμο Δομοκού και ειδικότερα στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας. Η καταιγίδα συνοδεύτηκε από χαλαζόπτωση, δυνατούς ανέμους και καταρρακτώδη βροχή, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και να προκληθούν ζημιές σε αγροτική παραγωγή.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δομοκού υπεύθυνο για την περιοχή, Νίκο Καλημέρη που μίλησε στο lamiareport.gr, η κακοκαιρία επηρέασε σχεδόν το σύνολο της περιοχής και ιδιαίτερα τις Δημοτικές Κοινότητες Νέου Μοναστηρίου, Βαρδαλής, Αγραπιδιάς, Σοφιάδας, Πετριλίου, Πουρναρίου, Βελεσιωτών, Θαυμακού, Εκκάρας και Γαβρακίων.

«Από την ένταση των φαινομένων, χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν, ενώ χιλιάδες ακόμη υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη χαλαζόπτωση», σημειώνει ο κ. Καλημέρης.

Το ακριβές μέγεθος της καταστροφής θα αποτυπωθεί μετά την αποχώρηση των υδάτων και την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, τόσο από τους ίδιους τους αγρότες όσο και από τα εξειδικευμένα συνεργεία του ΕΛΓΑ.

Προβλήματα και στα Τρίκαλα

Ισχυρό μπουρίνι, που συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση, έπληξε νωρίτερα την ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων και συγκεκριμένα το τμήμα μεταξύ Ριζώματος και Πλατάνου, σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό οπτικό υλικό.

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί από κάμερα αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων, με τον δυνατό άνεμο και το χαλάζι να δημιουργούν ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε χειμερινές συνθήκες, παρά σε καλοκαιρινή κακοκαιρία.