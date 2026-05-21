Ένα από τα πρώτα σκοτεινά κεφάλαια της δικτατορίας υπήρξε η υπόθεση του Νικηφόρου Μανδηλαρά, γνωστού δικηγόρου και νομικού παραστάτη στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ καθώς επίσης και πολιτικού αντιπάλου του δικτατορικού καθεστώτος. Μετά την 21η Απριλίου, ο Μανδηλαράς βρέθηκε στο στόχαστρο της χούντας.

Στις 17 Μαΐου 1967 επιβιβάστηκε στο πλοίο «Ρίτα Β.», που είχε προορισμό την Αμμόχωστο. Στόχος του, σύμφωνα με τις μεταγενέστερες αναφορές, ήταν να περάσει στο εξωτερικό και να οργανώσει αντίσταση κατά της χούντας. Το σχέδιο, όμως, κατέρρευσε. Μία εβδομάδα αργότερα, το πτώμα του εκβράστηκε σε ακτή της Ρόδου. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 23 Μαΐου ότι είχε βρεθεί πτώμα άνδρα αγνώστων στοιχείων και την επομένη ότι είχε αναγνωριστεί ως ο δικηγόρος Νικηφόρος Μανδηλαράς.

Η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατό του σε πνιγμό, υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι στην προσπάθειά του να κατέβει από το πλοίο στη θάλασσα και να φτάσει στις ακτές της Ρόδου. Ο πλοίαρχος του «Ρίτα Β.», Πέτρος Πόταγας, οδηγήθηκε σε δίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Καταδικάστηκε αρχικά σε φυλάκιση 27 μηνών και τελεσίδικα σε 12 μήνες, ποινή την οποία εξαγόρασε. Λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός στη Νότια Αφρική.

Από την πρώτη στιγμή, η επίσημη εκδοχή αμφισβητήθηκε. Το Αρχείο της ΕΡΤ αναφέρει ότι η υπόθεση συνδέθηκε με καταδίωξη, σχέδιο διαφυγής, προδοσία και ανθρωποκυνηγητό από ένοπλα τμήματα του στρατού στη Ρόδο καθώς και με αμφισβητούμενη ιατροδικαστική έρευνα. Η κηδεία του έγινε εν κρυπτώ ενώ στη δίκη που ακολούθησε μοναδικός κατηγορούμενος ήταν ο πλοίαρχος που είχε αναλάβει να τον φυγαδεύσει.

Φωτογραφία Μακεδονία, 17/9/1974 | Από το μνημόσυνο στον τάφο του

Η υπόθεση απέκτησε διαστάσεις πολιτικής δολοφονίας. Μαρτυρίες και μεταγενέστερες αφηγήσεις στάθηκαν σε σημεία που δεν έστεκαν όπως το γεγονός ότι δεν υπήρξε ναυάγιο, ότι δεν αναφέρθηκαν άλλοι πνιγμοί, ότι το πτώμα βρέθηκε στη Ρόδο αλλά και ότι ο θάνατος συνέβη σε μια περίοδο όπου κάθε δημόσια αμφισβήτηση του καθεστώτος μπορούσε να οδηγήσει σε διώξεις, συλλήψεις ή εξαφανίσεις.

Σε μεταγενέστερη δημοσιογραφική στο «Βήμα» αναφέρεται ότι γιατρός της Ρόδου δέχθηκε τηλεφώνημα από διοικητή της Χωροφυλακής, ο οποίος αρχικά ζητούσε να μάθει τι διαπιστώθηκε και αργότερα φέρεται να είπε: «Μην πλησιάσετε το πτώμα. Το πρωί θα έλθη ιατροδικαστής από την Αθήνα». Ακόμη, μαρτυρίες ψαράδων ανέφεραν πως το πτώμα δεν ήταν τυμπανισμένο, ότι υπήρχε τρύπα κάτω από την αριστερή μασχάλη, αίμα στο αυτί και στα χαλίκια, στεγνά ρούχα και χτυπήματα,

Η υπόθεση πέρασε και στο λαϊκό τραγούδι. Ο Γιώργος Μπίλης, από τη Νάξο, έγραψε και τραγούδησε το «Πώς πήγε ο Μανδηλαράς», ένα τραγούδι μνήμης και διαμαρτυρίας που κυκλοφόρησε μετά τη Μεταπολίτευση και αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή.

Μετά τη Μεταπολίτευση επιχειρήθηκε νέα δικαστική διερεύνηση. Το 1986, το Συμβούλιο Εφετών, με το βούλευμα 731, χαρακτήρισε τον θάνατο του Μανδηλαρά ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και κατονόμασε ως ηθικούς αυτουργούς ηγετικά στελέχη της χούντας. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες σε στελέχη του Λιμενικού Σώματος και στον τότε αρχηγό της ΚΥΠ. Ωστόσο, η έρευνα δεν οδήγησε σε οριστική απόδοση ποινικών ευθυνών και η υπόθεση τέθηκε τελικά στο αρχείο.

334 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τις περσικές δυνάμεις στη Μάχη του Γρανικού, σημειώνοντας την πρώτη του μεγάλη νίκη στην εκστρατεία εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας. Η νίκη αυτή ενισχύει τη στρατιωτική του φήμη και ανοίγει τον δρόμο για την προέλαση στην Ασία. Την επόμενη μέρα, διατάζει να ταφούν οι πεσόντες Έλληνες στρατιώτες με τιμές και τα όπλα τους, σύμφωνα με τα έθιμα, αποτίοντας φόρο τιμής στην ανδρεία τους.

1455: Ξεκινά ο Πόλεμος των Ρόδων, εμφύλια σύγκρουση για τον αγγλικό θρόνο ανάμεσα στους Οίκους της Υόρκης και του Λάνκαστερ. Στην πρώτη μάχη του Σεντ Όλμπανς, ο Ριχάρδος της Υόρκης νικά τις βασιλικές δυνάμεις και αιχμαλωτίζει τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ΄, πυροδοτώντας μια μακρά και αιματηρή διαμάχη που θα διαρκέσει τρεις δεκαετίες.

1762: Ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και εγκαινιάζεται από τον πάπα Κλήμη ΙΓ’.

1849: Ο Αβραάμ Λίνκολν λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ανύψωση σκαφών πάνω από τα εμπόδια ενός ποταμού, καθιστώντας τον τον μοναδικό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε ποτέ δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

1885: Πριν από την ταφή του στο Πάνθεον του Παρισιού, το σώμα του Βίκτωρος Ουγκώ εκτίθεται τιμητικά κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου. Χιλιάδες πολίτες περνούν σιωπηλοί τη νύχτα του αποχαιρετισμού, τιμώντας τον μεγάλο συγγραφέα και εθνικό ήρωα της Γαλλίας.

1906: Οι αδελφοί Ράιτ λαμβάνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την «ιπτάμενη μηχανή» τους, δηλαδή το αεροπλάνο.

1907: Ο Γερμανός Κάιζερ Γουλιέλμος Β΄ αγοράζει το Αχίλλειο στην Κέρκυρα, το παλάτι που είχε χτίσει η αυτοκράτειρα Ελισάβετ της Αυστρίας (Σίσσυ). Αν και αρχικά το προορίζει για θερινή κατοικία, σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει και ως μέρος ταφής, εντυπωσιασμένος από την ελληνική μυθολογία και τον ήρωα Αχιλλέα, στον οποίο είναι αφιερωμένο το ανάκτορο.

1947: Ο πρόεδρος Τρούμαν εγκρίνει το Δόγμα Τρούμαν, παρέχοντας οικονομική και στρατιωτική βοήθεια σε Ελλάδα και Τουρκία. Η κίνηση σηματοδοτεί την απαρχή του Ψυχρού Πολέμου και τη στήριξη των ΗΠΑ στον ελληνικό εμφύλιο.

1955: Ο Χαρίλαος Ξενοφώντος, μέλος της ΕΟΚΑ, επιχειρεί ανεπιτυχώς να δολοφονήσει τον Βρετανό κυβερνήτη της Κύπρου με βόμβα σε κινηματογράφο της Λευκωσίας. Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο του αντιαποικιακού αγώνα για την ένωση με την Ελλάδα, σε μια περίοδο κλιμάκωσης των ενόπλων ενεργειών ενάντια στη βρετανική διοίκηση.

1960: Στη Χιλή καταγράφεται ο ισχυρότερος σεισμός στην ιστορία της ανθρωπότητας, μεγέθους 9,5 Ρίχτερ. Ο σεισμός προκαλεί τεράστιες καταστροφές στη χώρα, ενώ το τσουνάμι που ακολουθεί χτυπά ακτές σε όλο τον Ειρηνικό, από τη Χαβάη και την Ιαπωνία μέχρι τις Φιλιππίνες, προκαλώντας χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους.

1963: Πραγματοποιείται παρακρατική επίθεση κατά του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, λίγα λεπτά μετά τη συμμετοχή του σε αντιπολεμική εκδήλωση. Οι δράστες, Σπύρος Γκοτζαμάνης και Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, τον χτυπούν με τρίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο Λαμπράκης θα υποκύψει στις 27 Μαΐου, σε ένα γεγονός που θα συγκλονίσει την κοινή γνώμη και θα αποκαλύψει τη συνεργασία κράτους και παρακράτους, εμπνέοντας το μετέπειτα σύνθημα «Ζει!».

1967: Ανακαλύπτεται στη Ρόδο το πτώμα του Νικηφόρου Μανδηλαρά, δικηγόρου υπεράσπισης στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ και γνωστού πολιτικού αντιπάλου της χούντας. Το πτώμα του εντοπίζεται σε παραλία, λίγες ημέρες μετά την επιβολή της δικτατορίας. Αν και επισήμως ο θάνατος του Νικηφόρου Μανδηλαρά αποδόθηκε σε «ατύχημα’, πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για πολιτική δολοφονία, καθώς οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες και έχουν εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

1973: Αποτυγχάνει το Κίνημα του Ναυτικού, οργανωμένη προσπάθεια για την ανατροπή της χούντας. Την ίδια μέρα συλλαμβάνεται και βασανίζεται από το ΕΑΤ/ΕΣΑ ο Σπύρος Μουστακλής.

1992: Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δηλώνει πως «η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική», προκαλώντας πολιτική θύελλα. Η φράση του, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου, προκαλεί την έντονη αντίδραση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τονίζει ότι «το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση». Οι δηλώσεις εγγράφονται στο πλαίσιο της τότε έντασης με την Τουρκία για κυριαρχικά δικαιώματα.

1997: Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Παπανδρέου, στο περιοδικό «Κλικ», υπέρ της αποποινικοποίησης των μαλακών ναρκωτικών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Ρέππας, ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τέτοιο μέτρο. Την αποπομπή Παπανδρέου από την κυβέρνηση ζητά η γ.γ. του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα.

2005: Πεθαίνει ο Χαρίλαος Φλωράκης, επί χρόνια ηγετική φυσιογνωμία της ελληνικής Αριστεράς και ιστορικός ηγέτης του ΚΚΕ.

2017: Βομβιστής αυτοκτονίας επιτίθεται στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ, σκοτώνοντας 22 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, κυρίως εφήβους. Την ευθύνη αναλαμβάνει το Ισλαμικό Κράτος.

Γεννήσεις

1813 – Ρίχαρντ Βάγκνερ, Γερμανός συνθέτης και μαέστρος, πρωτοπόρος της όπερας με έργα όπως «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν» και «Τριστάνος και Ιζόλδη», που επηρέασαν βαθιά τη δυτική μουσική και τη σκηνική τέχνη.

1930 – Χάρβεϊ Μιλκ, Αμερικανός πολιτικός και ακτιβιστής, από τις πρώτες ανοιχτά ομοφυλόφιλες προσωπικότητες που εξελέγησαν σε δημόσιο αξίωμα στις ΗΠΑ· η δολοφονία του το 1978 τον μετέτρεψε σε σύμβολο του αγώνα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

1950 – Αλέκος Αλαβάνος, Έλληνας πολιτικός, πρώην ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ· έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη στροφή της ελληνικής Αριστεράς τη δεκαετία του 2000.

1970 – Ναόμι Κάμπελ, Αγγλίδα μοντέλο και ηθοποιός, από τα πιο γνωστά supermodels της δεκαετίας του ’90, με διεθνή καριέρα στον χώρο της μόδας και ισχυρή παρουσία στην ποπ κουλτούρα.

1987 – Νόβακ Τζόκοβιτς, Σέρβος τενίστας, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος, με δεκάδες Grand Slam τίτλους και ρεκόρ στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Θάνατοι

337 – Κωνσταντίνος Α’ ο Μέγας, Ρωμαίος αυτοκράτορας, πρώτος που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης· καθοριστική μορφή για τη μετάβαση από την ειδωλολατρική στη χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

1825 – Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Ελληνίδα ηρωίδα της Επανάστασης του 1821, καπετάνισσα από τις Σπέτσες, που διέθεσε την περιουσία και τον στόλο της στον αγώνα για την ανεξαρτησία· υπήρξε από τις ελάχιστες γυναίκες με ενεργό στρατιωτικό ρόλο στην Επανάσταση και παραμένει διαχρονικό σύμβολο ανδρείας και αυταπάρνησης.

1885 – Βικτόρ Ουγκώ, Γάλλος συγγραφέας και ποιητής, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού, με εμβληματικά έργα όπως «Οι Άθλιοι» και «Η Παναγία των Παρισίων».

2005 – Χαρίλαος Φλωράκης, Έλληνας πολιτικός, ηγετικό στέλεχος της ελληνικής Αριστεράς και Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ από το 1972 έως το 1989, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μεταπολιτευτική πορεία του κόμματος και στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής της χώρας.

Αιμίλιος, Αιμιλία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα Αγοράς Πίτσας με Μπιτκόιν

Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Παγκόσμια Ημέρα Προεκλαμψίας