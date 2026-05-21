Ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την εμφάνιση και τις δηλώσεις του Θανάση Αυγερινού στην ανακοίνωση του νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Το σχόλιο Πρετεντέρη για το μπλουζάκι του Αυγερινού

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την εκδήλωση στο Ολύμπιον, ο Γιάννης Πρετεντέρης αναφέρθηκε στο μπλουζάκι που φορούσε ο Θανάσης Αυγερινός, στο οποίο απεικονίζονταν οι Ρώσοι συγγραφείς Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Λέων Τολστόι και Άντον Τσέχωφ.

«Είπε ότι έχει τους τρεις συγγραφείς, Ντοστογιέφσκι, Τολστόι, Τσέχωφ, στην μπλούζα του. Υπάρχει και ένα βιβλίο του Τσέχωφ που λέγεται “Η Κυρία με το Σκυλάκι”, μην το ξεχνάμε αυτό», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Ο Θανάσης Αυγερινός είχε προηγουμένως εξηγήσει δημόσια τον συμβολισμό της μπλούζας που επέλεξε να φορέσει κατά την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Όπως ανέφερε, επέλεξε να εμφανίζεται κυρίως ο Ντοστογιέφσκι, συνδέοντας την εικόνα με το εμβληματικό έργο Έγκλημα και Τιμωρία. «Είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας πως «διάλεξα να είναι ο Ντοστογιέφσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το “Έγκλημα και Τιμωρία” και αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει».